Kritik an von der Leyen wegen Flug mit Privatjet

Während die EU-Kommission 2021 zum „Jahr der Schiene“ ausgerufen hatte, setzte deren Präsidentin allerdings lieber auf den Privatjet - was nun für große Empörung sorgt. Nach einem Wien-Besuch im Sommer reiste Ursula von der Leyen nämlich nicht mit der Bahn nach Bratislava, sondern setzte sich in den Flieger, um in die rund 55 Kilometer (Luftlinie) entfernt liegende slowakische Hauptstadt zu gelangen. Auf etwa 60 Straßenkilometer kam die Kommissionschefin aber trotzdem - mit Transfers zwischen den jeweiligen Flughäfen und Innenstädten.