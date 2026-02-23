Rührend! Gold-Helden ehren toten Teamkollegen

Wollten ganze Familie zu sich bitten

Anschließend baten sie die Kinder des verstorbenen Teamkollegen aufs Eis. Noa und Johnny Jr. wurden in die Jubeltraube eingeschlossen. „Dass wir das so umsetzen konnten, gewinnen konnten, sein Trikot auf dem Mannschaftsfoto zu sehen war und seine Kinder dabei waren – wir denken natürlich an ihn. Er war während des gesamten Turniers in Gedanken bei uns“, zeigte sich Matthews anschließend ergriffen.