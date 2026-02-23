Rührend! Gold-Helden ehren toten Teamkollegen

Starke Aktion der US-Eishockey-Herren! Nachdem sie sich im großen Olympia-Schlager gegen Kanada in Overtime durchgesetzt hatten, gedachten sie bei der großen Gold-Feier in der Hall auch eines verstorbenen Teamkollegen. Dessen Kinder wurden kurzerhand zu den US-Boys aufs Eis gebeten.
Eishockey-Star Johnny Gaudreau hat zusammen mit seinem jüngeren Bruder Matthew im August 2024 bei einem tragischen Verkehrsunfall sein Leben verloren. Seine ehemaligen Weggefährten haben ihn aber nie vergessen. Das zeigt auch eine rührende Geste nach dem großen Olympia-Erfolg.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer in Overtime, der den US-Boys Olympia-Gold beschert hatte, drehten Kapitän Auston Matthews, Zach Werenski und Matthew Tkachuk eine Ehrenrunde auf dem Eis mit Gaudreaus Trikot.
Wollten ganze Familie zu sich bitten
Anschließend baten sie die Kinder des verstorbenen Teamkollegen aufs Eis. Noa und Johnny Jr. wurden in die Jubeltraube eingeschlossen. „Dass wir das so umsetzen konnten, gewinnen konnten, sein Trikot auf dem Mannschaftsfoto zu sehen war und seine Kinder dabei waren – wir denken natürlich an ihn. Er war während des gesamten Turniers in Gedanken bei uns“, zeigte sich Matthews anschließend ergriffen.
Eine tolle Aktion der US-Amerikaner. Auch Gaudreaus Witwe Meredith saß beim Finale zusammen mit seinen Eltern Guy und Jane auf der Tribüne. Ursprünglich habe man die gesamte Familie auf das Eis holen wollen, das habe sie aufgrund der Absperrung aber schwierig gestaltet, so Zach Werenski: „Also haben wir uns entschieden, die Kinder mitzunehmen“, erklärte der frisch gebackene Olympiasieger die Aktion.
