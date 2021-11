BMW 2er Coupé: Der darf alles, sogar Hinterrad!

Irgendwas ist immer zu groß …

Irgendwo mussten die Wachstumshormone aber offensichtlich hin - die Spritze landete in der Motorhaube und formte dort einen Powerdome, der so deutlich aufragt, als würde er einer darunter liegenden Schwellung folgen. In Wahrheit soll er lediglich Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Vorderwagen optisch verkürzen. Denn da dessen Maße im Wesentlichen vom 3er stammen, sah sich BMW genötigt, diese Länge zu kaschieren. Der Wagen soll kompakt wirken und Handlichkeit ausstrahlen. Und tatsächlich: Beim Blick von der Seite bleibt das Auge an dem Buckel hängen. Leicht irritieret allerdings, aber auch das ist Absicht. Comicartig überzeichnet nennt das der Designer. Passt zur Launchfarbe. Lila. Allen Ernstes.