Doch kein Platz für 30 psychisch kranke Straftäter

Die geplante Einrichtung zur Unterbringung von bis zu 30 psychisch kranken Straftätern – nur Männer – im leer stehenden Hotel Friedrichshof in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) wird nicht realisiert. Dies bestätigte Agora-Geschäftsführer Andreas Lef gegenüber der Tageszeitung „Kurier“. Das Vorhaben, das der Reintegration von Straftätern dienen sollte, stieß von Anfang an auf breiten Widerstand in der Gemeinde, bei Anrainern und in der Landespolitik.