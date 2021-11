Mit dem Auto im Blindflug unterwegs

Noch ein Probleme ist die jetzt rascher einsetzende Dunkelheit. „Wer sich beim Fahren am Abend unwohl fühlt, leidet eventuell unter einer Dämmerungsmyopie (Dämmerungskurzsichtigkeit). Die Gründe dafür sind die in der Dunkelheit größeren Pupillen, welche zur Änderung der Lichtbrechung in den Augen führen können. Bitte lassen Sie in diesem Fall unbedingt ihre Sehstärke testen, bevor Ihr defensives Fahrverhalten zum Sicherheitsrisiko wird.“