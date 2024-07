Sebastian Ofner gegen Robin Haase heute LIVE

Haase war ihm nach Absagen u.a. des Schotten Andy Murray als Ersatz zugelost worden. Eigentlich spielt der 37-Jährige nur noch Doppel, seine heuer einzigen beiden Einzelmatches auf der Tour hatte er auf Rasen beim Heim-Turnier in Hertogenbosch in der Qualifikation. Im bisher einzigen Duell mit Ofner war Haase im Vorjahr in der Qualifikation von Estoril ebenfalls auf Sand in zwei Sätzen unterlegen. „Ich vertraue auf meine Stärken und versuche, mein Spiel zu spielen“, gab Ofner am Freitag an. „Je nachdem, wie es läuft, kann ich es noch immer anpassen.“