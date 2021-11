Richard Lugner: Platzt Verlobung wegen Impfung?

Kaum vier Wochen ist es her, da hielt Richard Lugner bei der Feier zu seinem 89. Geburtstag um die Hand seiner Freundin Simone Reiländer an. Die 39-Jährige nahm den Antrag vor versammelter Gesellschaft an und sollte jetzt eigentlich längst bei ihrem Künftigen in Wien wohnen. Allein, es gibt Ärger im Paradies und die Verlobung scheint bereits auf der Kippe. Wie jetzt herauskam, gibt es zu viele Streitthemen bei dem Paar. Allen voran die Corona-Impfung.