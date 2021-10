Lugner über Babypläne: „Müssen schnell anfangen“

Wichtig sei vor allem aber: „Wenn wir Kinder bekommen, dann sollten sie auch gesund sein“, so der Opernball-Zampano. Am Wochenende habe es bereits erste Gespräche mit einem Arzt aus Leipzig gegeben, schilderte er weiter. Denn: „Natürlich ist man in meinem Alter nicht mehr so zeugungsfähig wie in jüngeren Jahren.“ Je nachdem, was die Untersuchungen ergeben, werden sie über weitere Schritte entscheiden - etwa auch eine künstliche Befruchtung. „Wir müssen relativ schnell anfangen. Sonst bin ich ja noch älter“, scherzte Lugner.