Jugendlicher blieb in Reifenschaukel stecken

Die Florianis in Leopoldsdorf, Bezirk Bruck an der Leitha, staunten nicht schlecht, als sie kurz vor 21 Uhr zu einer Personenbefreiung auf dem Spielplatz ausrücken mussten. Ein Jugendlicher steckte nämlich in einer Reifenschaukel fest und konnte sich auch mit Hilfe seiner Freunde nicht daraus befreien.