„The Garden“: Tanz-Kaleidoskop für alle Sinne

Eine wunderbare Idee, die Tänzer selbst ihre Choreografien schaffen zu lassen – geboren aus der Not heraus, dass Tanzdirektorin Mei Hong Lin momentan aufgrund der bekannten Vorwürfe gegen sie nicht verfügbar ist. Unter der Leitung von Intendant Hermann Schneider (Konzept und Supervision Inszenierung), Constantin Georgescu und Yuko Harada (Supervision Choreografie) entstanden nun 15 Tanzminiaturen für „The Garden“ – und wie in einem Garten erblühten die einzelnen Stücke bei der Premiere am Linzer Musiktheater auf ganz unterschiedliche Weise.