Vinzi-Hospiz: Sterben in Würde für Obdachlose

Zu Hause sterben für Obdachlose

Das Hospiz steht für alle Obdachlose offen, viele kommen direkt aus dem benachbarten „VinziDorf“, einer Dauerherberge für die „Unangepassten“. „Für uns ist das Hospiz eine unglaublich wertvolle Ressource. So können unsere Bewohner quasi zu Hause sterben. Ein Wunsch, den viele Menschen haben“, sagt „VinziDorf“-Leiterin Sabine Steinacher. In der kleinen Kapelle des Container-Dorfs hängen an der Wand Fotos aller verstorbenen Bewohner, viele sind am angrenzenden St.-Leonhard-Friedhof begraben.