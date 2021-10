Polizisten-Duo holte Mann zurück ins Leben

Alles richtig gemacht haben die „Polizisten der Woche“ Sarah und Silvio von der Polizeiinspektion Laakirchen am Freitag gegen 9.20 Uhr. In der Dr. Mitterbauer Straße war ein 64-Jähriger zusammengebrochen, eine Frau saß neben ihm am Boden und schrie verzweifelt. Die zufällig vorbeikommenden Beamten reagierten prompt, eilten zu den beiden. Weil sie weder Atem- noch Herztätigkeit feststellen konnten, begann Polizist Silvio sofort mit der Reanimation. Seine Kollegin Sarah verständigte währenddessen die Rettung und begann danach mit der Beatmung.