30 Flaschen Eierlikör im Corona-Lockdown

Ihr Konzert am 5. Dezember im Brucknerhaus sei ein vorweihnachtliches Geschenk für sie: „Ich bin so gerne in Österreich, das ist immer etwas Besonderes.“ Am Programm stehen weihnachtliche Lieder ihres Albums „Winter Nights“. Darunter sind Coverversionen und Neuinterpretationen genauso wie eigene Songs: „Weihnachten ist mit so vielen Emotionen verbunden, und nicht alle sind wunderbar. Ich hatte schon schöne und schreckliche Feiertage. Das gehört dazu. Es wird also ein Abend, der auch für Leute gemacht ist, die Weihnachten nicht mögen.“