Atomkommando wechselt von 8-Zoll-Diskette auf SSD

„Man kann nichts hacken, was keine IP hat“

Während die Speichermedien auf den aktuellen Stand gebracht wurden, will man bei der IT-Infrastruktur an der IBM-Series-1-Technik aus den Siebzigern festhalten. Der Grund: Sie kann so gut wie nicht gehackt werden, ihr Alter wertet man als zusätzliches Sicherheits-Feature. „Man kann nichts hacken, was nicht einmal eine IP-Adresse hat. Es ist ein einzigartiges System: Es ist alt und das ist sehr gut“, sagt Air-Force-Sprecher Jason Rossi.