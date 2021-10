Nordrhein-Westfalen: Wüst neuer Ministerpräsident

Laschet jetzt Bundestagsabgeordneter

Der Wechsel an der Regierungsspitze erfolgt knapp sieben Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Laschet, bei der deutschen Bundestagswahl Kanzlerkandidat der Union, ist seit Dienstag Bundestagsabgeordneter. Der 60-Jährige hatte eine Rückkehr nach NRW - unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl - ausgeschlossen. Am Samstag war Wüst bereits bei einem Parteitag zum neuen CDU-Landesvorsitzenden gewählt worden. Auch in diesem Amt folgt er Laschet nach.