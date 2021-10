Van der Bellen: „Riss im Land muss geheilt werden“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen blickt in seiner traditionellen Rede zum Nationalfeiertag „bewusst auf Dinge, die unser Land langfristig betreffen“. So kündigte er an, beim Kampf gegen den Klimawandel „keine Ruhe zu geben“, und gab zu, dass die während der Pandemie entstandene Spaltung im Land ihm in der Seele wehtue. „Ein Riss ist durchs Land gegangen. Mitten durchs Land. Mitten durch Freundschaften. Mitten durch Familien“, so Van der Bellen, der sich zuversichtlich zeigte: „Wir müssen diesen Riss heilen. Und wir werden diesen Riss heilen.“