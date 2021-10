Nationalfeiertag: Tanner attackiert EU scharf

Mit Kranzniederlegungen haben die offiziellen Veranstaltungen zum Nationalfeiertag in Wien begonnen (Livestream oben). Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) übte in ihrer darauffolgenden Rede zur Angelobung neuer Rekruten Kritik an der Europäischen Union: „Die EU muss endlich aufhören, nur über gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu reden und endlich beginnen, diese Sicherheit der Bevölkerung zu liefern“, sagte sie. Österreich sei bereit, dazu einen Beitrag zu leisten und sich weiterhin „für ein starkes und sicheres Europa“ einzusetzen.