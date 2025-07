Kurios! Tennis-Talent „verschläft“ eigenen Sieg

Diese Szene sorgte am Montagabend in Wimbledon für Verwirrung und schließlich einige Lacher. Das 18-jährige Top-Talent Andreeva hatte gerade den entscheidenden Punkt gemacht und sich gegen Navarro in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3 durchgesetzt. Ihr Team jubelte, die Fans applaudierten und Andreeva selbst? Die hatte von ihrem Glück selbst noch nichts mitbekommen.