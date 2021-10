Aktivisten sammelten 330.000 Stück Wegwerfplastik

Die Umweltallianz „Break free from Plastic“, darunter auch Greenpeace, GAIA und Zero Waste, hat erneut auf sechs Kontinenten in 45 Ländern Müll eingesammelt. Mehr als 330.000 Stück Wegwerfplastik haben mehr als 11.000 Freiwillige in Städten, entlang von Stränden sowie in Parks gefunden und nach Markennamen sortiert.