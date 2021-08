Tiersterben im Meer: Kampf gegen Geisternetze

Warum schwimmen so viele Geisternetze in den Ozeanen?

Der Verlust der Netze bedeutet jedoch für die Fischer eine erhebliche finanzielle Belastung. Warum schwimmen dennoch so viele dieser schädlichen Geisternetze in den Ozeanen? Es gibt verschiedene Szenarien - nicht alle sind legal. Ein Fanggerät wird zum Beispiel aufgegeben, wenn der Fischer es nicht mehr bergen kann. Dies geschieht, wenn sich das Gerät an Riffen, Felsen oder anderen Hindernissen verfängt.