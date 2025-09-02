Beliebtem Skigebiet droht das endgültige Aus!

Tiefrote Zahlen in vier Jahren

3,8 Millionen Euro Minus haben die Zinkenlifte in den den Jahren von 2020 bis 2024 geschrieben. Auch 2025 ist mit einem satten Abgang zu rechnen: Immerhin ist der Sessellift im Winter keinen einzigen Tag in Betrieb gewesen. Man habe sich auf den Skischulbetrieb am unteren Schlepplift konzentriert, so der Ortschef.