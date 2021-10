Nachhilfe-Institute sind in den Herbstferien voll

Viele Schüler büffeln heuer auch in den Herbstferien. Die Nachhilfe-Institute in Kärnten sind bei den Kursen voll. Das coronabedingte Durcheinander an den Schulen hat im Vorjahr offenbar bei einigen Spuren hinterlassen. Sie wollen jetzt den Lernstoff nachholen, den sie während der Home-Office-Phasen versäumt haben.