Nach „schwierigster Pleite“ droht Bundesliga-Aus

„Job-Killer“ schlagen wohl wieder zu

Kurios: Duelle mit Bremen haben in dieser noch jungen Saison bereits zwei Coaches den Job gekostet. Als ersten erwischte es Erik ten Hag als Leverkusen-Trainer. Nur einen Spieltag später war der Nächste an der Reihe: Nach einer deutlichen Pleite gegen Werder musste auch Gladbach-Trainer Gerardo Seoane seinen Sessel am Spielfeldrand räumen. Nun vollenden die Norddeutschen wohl den Entlassungs-Hattrick …