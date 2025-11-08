Siegerauto von Senna winkt ein Millionen-Rekord

„Getuschelt wird immer“, weiß Stephan Knobloch, Senior Car Specialist von RM Sotheby’s in Wien. 29 Jahre lang hatte das McLaren-Team das Auto behalten, nach einem umfassenden „Service“ 2020 schließlich verkauft. „Ich war mit dem Kunden in Kontakt, als er das Auto gekauft hat. Und irgendwann kommt der Punkt, wo jemand das Auto verkaufen will.“ Und jetzt ist es so weit: Auf 12 bis 15 Millionen US-Dollar, also 10,4 bis 13 Millionen Euro, wird der Wert des Senna-Boliden geschätzt, die Auktion ist aber anonym – geboten wird, was man für angemessen hält, ohne die anderen Gebote zu kennen.