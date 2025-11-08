Vorteilswelt
Wiener betreut Auktion

Siegerauto von Senna winkt ein Millionen-Rekord

Formel 1
08.11.2025 06:30
Ayrton Senna feierte 1991 den ersten Heimsieg, nun kommt das Auto unter den Hammer.
Ayrton Senna feierte 1991 den ersten Heimsieg, nun kommt das Auto unter den Hammer.(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Der letzte Sieg für McLaren in Interlagos durch Jenson Button liegt bereits 13 Jahre zurück, diese Durststrecke wollen Lando Norris und Oscar Piastri an diesem Wochenende beenden. Legendär bleibt aber ein ganz anderer Triumph für den Traditionsrennstall in Sao Paulo: Ayrton Senna feierte 1991 seinen ersten von zwei Heimsiegen in Brasilien in einem McLaren. Genau dieses Auto hat ein Österreicher bei einem Sammler aufgespürt – nun kommt der Bolide zur Versteigerung.

„Getuschelt wird immer“, weiß Stephan Knobloch, Senior Car Specialist von RM Sotheby’s in Wien. 29 Jahre lang hatte das McLaren-Team das Auto behalten, nach einem umfassenden „Service“ 2020 schließlich verkauft. „Ich war mit dem Kunden in Kontakt, als er das Auto gekauft hat. Und irgendwann kommt der Punkt, wo jemand das Auto verkaufen will.“ Und jetzt ist es so weit: Auf 12 bis 15 Millionen US-Dollar, also 10,4 bis 13 Millionen Euro, wird der Wert des Senna-Boliden geschätzt, die Auktion ist aber anonym – geboten wird, was man für angemessen hält, ohne die anderen Gebote zu kennen.

