Hürdenlauf für Strom

Seniorin ohne Internet: „Werde im Kreis geschickt“

Wien
08.11.2025 06:00
Hedwig R. mit dem Schreiben der Hausverwaltung
Hedwig R. mit dem Schreiben der Hausverwaltung

Wer ohne Zugang zum Internet ist, hat es schwer im Leben, wird manchmal regelrecht schikaniert. Das bekam nun eine Seniorin aus Floridsdorf zu spüren. Dabei will die 82-Jährige lediglich günstiger Strom als bisher beziehen. Erst mithilfe der „Krone“ konnte eine Lösung gefunden werden. 

Das Recht auf ein Offline-Leben. Von Politikern wird das mitunter mantrahaft beschworen. In der Praxis ist dieses Versprechen aber oft Schall und Rauch. Banken, Dienstleister und sogar Behörden schränken die Leistungen ohne Internet immer mehr ein. 

Wien
