Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Mit Artgenossen kommt Teddy (neun Jahre) gut aus. Allerdings überfordert es ihn, mit zwei Personen im selben Haushalt zu leben. Der anhängliche Vierbeiner wartet sehnsüchtig auf ein Zuhause bei einer alleinstehenden Hundehalterin, die am Land lebt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anfangs ist Charly (zwölf Jahre) etwas skeptisch und nähert sich Fremden vorsichtig. Für den spazierfreudigen Rüden, dem kurze Kuscheleinheiten reichen, wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lari (acht Jahre) wartet auf Hundehalter, die ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Der entzückende Mischling ist blind und bewegt sich daher vorsichtig. Ein barrierefreier, ruhiger Platz mit Garten wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Pflaumi (ein Jahr) wurde in einem Karton herzlos im Stiegenhaus zurückgelassen. Das liebe Meerschweinchen wartet geduldig im TierQuarTier auf ein artgerechtes Zuhause bei einer Meerschweinchenfamilie. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
D er freundliche Cowboy (drei Jahre) ist ein aktiver Rüde, der in ungewohnten Situationen jedoch unsicher reagieren kann. Der Vierbeiner wünscht sich erfahrene Menschen mit ruhiger und konsequenter Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Flecki (elf Jahre) ist ein ruhiger, lieber Mischling, der gemütliche Spaziergänge und Nähe genießt. Er leidet altersbedingt an einer Sehschwäche. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Diese entzückenden Welpen (sechs Monate) warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze bei verantwortungsvollen Haltern. Wer die aufgeweckte Rasselbande kennenlernen möchte, meldet sich unter www.tierpension-schandl.at oder 0664/283 00 23.
Diego (vier Jahre) lebt derzeit am Assisi-Hof in Stockerau und hofft auf ein neues, liebevolles Für-immer-Zuhause. Der lebhafte, aufgeschlossene und sehr menschenbezogene Kater sucht einen Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter office@tierschutzverein.at oder 0660/348 98 63.
Spike (acht Jahre) ist ein sensibler, aktiver Bub, der Sicherheit sucht. Der liebe Mischlingsrüde wünscht sich endlich ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Shrek (zwei Jahre) ist ein sanfter Riese mit großem Herz! Anfangs vorsichtig, doch schnell treu und verschmust. Andere Hunde mag er nicht, dafür liebt er Menschen umso mehr. Für den starken Kerl wird ein liebevoller Lebensplatz mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Verio & Kario (ein Jahr) – zwei pfiffige Mäuse suchen ein artgerechtes Zuhause! Die cleveren nachtaktiven Tiere sind neugierig, sozial und fühlen sich nur in Gesellschaft wohl, daher sollten sie immer in kleinen Gruppen gehalten werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Roxy (acht Jahre) ist eine sehr angenehme, unauffällige Hündin, menschenfreundlich und auch mit Artgenossen je nach Sympathie verträglich. Die liebe Spürnase hat einst mit Kindern und Katzen zusammengelebt und kennt die Grundkommandos. Sie genießt gemütliche Spaziergänge und wünscht sich ein Zuhause am Stadtrand oder Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cookie (elf Jahre) liebt zwar Tricks, ist jedoch kein Kuschelhund. Er braucht einfühlsame, geduldige Menschen, die ihm ein strukturiertes Leben bieten, Sicherheit vermitteln, ihn keinesfalls bedrängen und mit Tricktraining fordern. Für den kleinen Rüden wird ein Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Buddy (zwölf Jahre) ist ein sehr anhänglicher Zeitgenosse. Social Walks mit Artgenossen sind möglich, als Zweithund eignet er sich nicht, da er seinen Menschen als zu verteidigende Ressource ansieht. Altersbedingt hat er ein wenig Wehwehchen und bekommt daher Schmerzmittel. Für Buddy wird ein kinderloses, barrierefreies Zuhause abseits verkehrsreicher Gegenden gesucht, ein Garten wäre von Vorteil. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Balou (neun Jahre) ist menschenfreundlich, hunde- und katzenverträglich. Zeitweiliges Alleine-bleiben muss er vermutlich (wieder) erlernen. Leider hat er mehrere Bandscheibenvorfälle, weshalb er Medikamente bekommt und manchmal Hilfsmittel benötigt. Für den kleinen Kerl wird daher ein barrierefreies Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht – ein Garten wäre ideal. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Benny (sieben Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aktive Rüde liebt es über die Wiesen zu toben. Gesucht werden erfahrene Hundehalter mit Garten, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0680/174 01 18
Rugo (zwölf Jahre) wartet leider schon viele Jahre im Tierheim auf einen liebevollen Lebensplatz bei Menschen, die ihm Sicherheit und Geborgenheit geben. Anfangs benötigt er eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Artgenossen stressen ihn im Tierheim und in der Umgebung leider sehr. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mali (neun Jahre) ist ein menschenfreundlicher, kluger Hund, der gerne Neues lernt. Er durfte seine Lernfreude bereits bei einem Naturschutzhunde-Projekt unter Beweis stellen und war mit Begeisterung dabei. Für ihn wird ein liebevolles Zuhause am Land mit Garten gesucht – er hält sich gerne im Freien auf, möchte aber trotzdem Familienanschluss. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dora (zehn Jahre) ist anfangs schüchtern, zeigt sich aber schnell als überaus freundliche und menschenbezogene Hundedame. Gesucht werden geduldige Menschen, die ihr Zeit und Geborgenheit schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Tayron (drei Jahre) ist ein liebevoller, sanfter Rüde, der sich nach einer schweren Vergangenheit endlich Sicherheit und Geborgenheit wünscht. Menschen, Hunden und Katzen begegnet er freundlich. Gesucht werden ruhige, geduldige Hundehalter. 0676/330 92 42
Kaninchendame Ruth (drei Jahre) wurde in einem Käfig herzlos ausgesetzt. Nun wünscht sie sich ein artgerechtes Zuhause – idealerweise zu einer bestehenden Kaninchengruppe oder gemeinsam mit einem Partnertier. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Burli (zwei Jahre) ist ein kräftiger Rüde, der am liebsten über die Wiesen tobt und dabei zeigt, wie selbstbewusst und eigenständig er ist. An der Leine zieht er noch – deshalb sucht die liebe Fellnase standfeste, hundeerfahrene Hundehalter, die ihm mit liebevoller Konsequenz den richtigen Weg zeigen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Die schüchterne Hündin Matcha braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen – doch dann zeigt sie ihr fröhliches, verspieltes Wesen. Sie liebt Aufmerksamkeit und ist bei vertrauten Personen ein echter Pausenclown. Laute Orte verunsichern sie noch, doch mit liebevoller Begleitung wächst sie täglich über sich hinaus. Gesucht werden einfühlsame Menschen mit Geduld und Herz. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Aufgrund von geänderten Lebensumständen müssen Kral (neun Jahre) und Prenses (vier Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Für die beiden aktiven Husky-Rüden wird ein gemeinsamer Lebensplatz bei sportlichen Hundehaltern mit Garten gesucht. 0660/550 66 27
Nala (fünf Jahre) musste leider Abschied von ihrer Besitzerin nehmen. Für die sanfte und gutmütige Pointer-Hündin wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei einer sportlichen Familie gesucht. 0650/689 35 62
Simba (achteinhalb Jahre) hat leider in seiner Vergangenheit Negatives erfahren, weshalb er ein kinderloses Zuhause am Land braucht, in dem ruhige Atmosphäre herrscht. Interessenten, die den hundeverträglichen Vierbeiner kennenlernen möchten, melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (achteinhalb Jahre) ist freundlich zu Menschen, bei Hunden reagiert sie sehr gestresst. Die Spürnase sollte daher durch belohnungsorientiertes Training lernen, Hundebegegnungen stressfrei zu meistern. Für die liebe, lebhafte Hündin wird ein Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Izzy (ein Jahr) ist sehr gestresst – der Tierheim-Alltag macht ihr zu schaffen. Hinzu kommt, dass sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt hat. Die menschen- und hundefreundliche Fellnase braucht ein Zuhause am Land – von Vorteil wäre auch ein eigener Ruhebereich, den sie ganz für sich alleine hat. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nero (acht Jahre) ist ein offener Kerl, der jedoch Zeit braucht, um sich an neue Situationen zu gewöhnen. Danach zeigt er seinen freundlichen Charakter und genießt Streicheleinheiten. Erfahrene Halter melden sich unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Spider (zwei Jahre) ist Fremden gegenüber skeptisch. Am besten ist es daher, ihn anfangs so lange zu ignorieren, bis er von sich aus Interesse für die Annäherung zeigt. Bei vertrauten Personen erweist sich der Rüde als richtiger Schmuser. Längere Spaziergänge, Training und gemeinsame Aufgaben sind für ihn wichtig, damit er ausgeglichen bleibt. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Kaninchenbub Franzl (sieben Monate) wurde frei laufend in einem Park gefunden. Das liebe Langohr sehnt sich sehr nach einer artgerechten Kaninchenfamilie, um endlich ins Leben zu starten. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Hermine hatte keinen leichten Start ins Leben. Die verspielte Samtpfote leidet an Epilepsie und ist auf regelmäßige Medikamentengabe angewiesen. Gesucht werden liebevolle Katzenfreunde mit ausreichend Zeit und Herz, die ihr ein fürsorgliches Zuhause schenken. 0664/402 02 02
Talia (zwei Jahre) ist anfangs sehr unsicher – vor allem in neuen Situationen oder im Umgang mit fremden Menschen zeigt sie sich zurückhaltend. Die Hündin braucht Menschen, die ihre Körpersprache lesen können, ihr Zeit geben und sie nicht überfordern. Wenn Talia erst einmal Vertrauen gefasst hat, taut sie richtig auf. Dann zeigt sie sich verspielt, neugierig und mit einem kleinen Schuss frecher Eigenwilligkeit. Ihr Herz zu gewinnen ist vielleicht kein Sprint, aber wer sich darauf einlässt, wird mit einer ganz besonderen Hundepersönlichkeit belohnt. Für die Fellnase wird ein ruhiges, stabiles Umfeld ohne viel Trubel gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Dino (fünf Jahre) ist grundsätzlich ein offener Hund, der freundlich auf Menschen zugeht. Allerdings kann es vorkommen, dass er auf manche Personen anfangs skeptisch reagiert. In der Regel ist das Eis jedoch schnell gebrochen und er zeigt dann seine aufgeweckte und lustige Art. Dino trägt problemlos einen Maulkorb, ist stubenrein und kennt die Grundkommandos. Auch Auto- und Öffifahren ist ihm nicht mehr fremd. Der kluge Vierbeiner steckt voller Energie und ist mit Feuereifer dabei, Neues zu erlernen. Auch Suchspiele bereiten ihm viel Spass. Wer heißt den treuen Begleiter für immer herzlich willkommen? Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Lordi (sieben Jahre) ist menschenfreundlich, Hunde und Katzen gehören leider nicht zu seinen Freunden. Da er noch sehr übergewichtig ist und erst abnehmen muss, fällt ihm das Stiegensteigen schwer. Ein ruhiger Lebensplatz am Stadtrand oder Land wird für den gemütlichen Vierbeiner gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74
Lusi (neun Jahre) ist menschenfreundlich und laut Vorbesitzer auch mit Katzen verträglich. Sie ist stubenrein, geht brav an der Leine, kennt die Grundkommandos, fährt brav im Auto mit und konnte im letzten Zuhause auch zeitweilig alleine bleiben. Die stattliche Hündin möchte in ihrem neuen Zuhause alleinige Prinzessin sein und in einem ruhigen Stadtteil bzw. am Stadtrand leben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ginger und Timida (drei Jahre) sind ein unzertrennliches Katzen-Duo mit sensibler Seele. Anfangs brauchen sie etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen – doch mit Geduld und Liebe öffnen sie ihr Herz. Gesucht wird ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause bei geduldigen Katzenfreunden, die ihre Zurückhaltung respektieren und ihnen Sicherheit schenken. 0664/446 15 15
Jakob (fünf Jahre) ist ein lebhafter Dackel-Mischling mit viel Charme. Der freundliche Rüde genießt es, ausgelassen über Wiesen zu rennen und die Welt mit seiner neugierigen Art zu erkunden. Für ihn wird ein liebevolles Zuhause bei erfahrenen, aktiven Haltern gesucht, die Freude daran haben, ihn sowohl körperlich als auch geistig auszulasten. 0680/115 30 34
Vitus (zwei Jahre) hat ordentlich Power und eine große Portion Lebensfreude. Er zeigt sich menschenfreundlich, offen und neugierig – wenn auch manchmal etwas stürmisch. Bisher hat er leider nicht viel kennenlernen dürfen, weshalb er in manchen Situationen schnell verunsichert ist. Doch mit der richtigen Mischung aus Ruhe, Geduld und Klarheit lässt sich der Rüde gut leiten und zeigt sich im Training sehr motiviert. Hundeerfahrene Menschen, die Freude daran haben, mit ihm weiter zu trainieren, ihn mit liebevoller Konsequenz durchs Leben führen, seine Energie in die richtigen Bahnen lenken und ihm ein ruhiges Umfeld bieten können, werden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Bella (neun Jahre) überzeugt mit ihrer liebevollen Art und ihrer Lebensfreude. Hat man erst einmal ihr Vertrauen gewonnen, zeigt sich die Fellnase sehr anhänglich, verschmust und zutraulich. Die agile Hündin liebt ausgedehnte Spaziergänge ebenso wie gemütliche Kuschelzeiten. Wasser ist für sie das Größte, ob Planschen, Schwimmen oder einfach nur die Pfoten nass machen: Bella ist mit Begeisterung dabei. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Anett (vier Monate) ist – wie die meisten Hamster – eine Einzelgängerin und sollte daher alleine gehalten werden. Hamster zeigen in einem großen und tiergerechten Gehege ihr interessantes Verhalten und bereiten durch ihr liebenswertes Aussehen viel Freude. Sie sind bewegungsfreudig und vor allem dämmerungs- und nachtaktiv. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder kleintiervergabe@tierquartier.at
Willy (vier Jahre) ist menschenfreundlich und kuschelt sehr gerne, benötigt allerdings eine gewisse Kennenlernphase. Er verträgt sich gut mit seinen Artgenossen und ist leinenführig. In seinem letzten Zuhause dürfte der Rüde überwiegend Gartenhund gewesen sein, weshalb ein Lebensplatz mit Garten am Land für ihn gesucht wird. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Chara (sechs Jahre) geht auf Menschen freundlich zu. Allerdings verteidigt sie Ressourcen und möchte in ihrem zukünftigen Zuhause Einzelprinzessin sein. Ein Zuhause am Stadtrand oder am Land wird für die kleine Spürnase gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Jack (vier Jahre) ist menschenfreundlich, das Alleine bleiben muss allerdings noch schrittweise aufgebaut werden. Anderen Tieren gegenüber verteidigt er Futter und Spielsachen. Für den kleinen Racker wird ein Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Tobi wartet auf geduldige, erfahrene Hundehalter, die ihm ausreichend Zeit zum Kennenlernen sowie zur Eingewöhnung geben und ihn keinesfalls bedrängen. Er ist ein Einzelgänger und möchte daher alleiniger Prinz in seinem neuen Zuhause sein. Wer möchte den achtjährigen Dackel-Mischling kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter 0664/283 00 23