Feuer-Drama: „Mobbing soll ein Ende haben!“

Garagentor bis zum Nachbarshaus geschleudert

„In der Garage hatte sich enormer Druck aufgebaut, das Tor wurde über die Straße bis vor das Nachbarhaus geschleudert“, erinnern sich freiwillige Helfer. „Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Die Gefahr war groß, es hätte noch viel mehr passieren können“, blickt Daniela Bauer sorgenvoll zurück. Sie war mit ihren beiden Kindern nicht daheim, sondern bei einer Freundin in Sicherheit. Warum der „Papa“ das gemacht hat? Die Frage des ältesten Sohnes blieb unbeantwortet.