Ex-Aufstiegsheld: „WAC bleibt Familie für mich!“

„Wird schlechter gemacht als es ist“

Der 66-Jährige versteht in jedem Fall die Erwartungshaltung im Lavanttal nicht – unter „PP“ gab’s in der Liga einen Triumph, ein Remis und eine Niederlage, zudem den (wackligen) Cup-Aufstieg. „Das wird hier schlechter gemacht als es ist. Man darf nicht vergessen, dass mit dem Trainerwechsel etwas passiert ist, mit dem keiner gerechnet hat“, sagt Pacult und betont: „Klar strebt man als Cupsieger nach Höherem – aber auch Sturm hat zuletzt zweimal in Folge verloren! Unser Ziel sollte weiter ein internationaler Platz bleiben!“