Wallner will Promotionsrecht für Fachhochschulen

Feierlich eröffnet wurde am Freitag der Zubau der FH Vorarlberg in Dornbirn. Landeshauptmann Markus Wallner nutzte bereits im Vorfeld die Gelegenheit und sprach sich für ein Promotionsrecht an Fachhochschulen aus.
Gemeinsam mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verfasste Wallner einen persönlichen Brief an Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner. Da derzeit nur Universitäten eigenständig Doktortitel verleihen könnten, entstehe eine strukturelle Benachteiligung der Fachhochschulen, wenn es um die Erbringung exzellenter Forschungsleistungen gehe, hieß es in dem Schreiben.
„Grundlage für industrienahe Doktorate“
Die Vorarlberger Industriellenvereinigung unterstützt die Forderung der beiden Landeshauptleute: „Ein Promotionsrecht würde die Grundlage für industrienahe Doktorate und neue Technologiecluster in Vorarlberg schaffen“, ist Präsident Elmar Hartmann überzeugt.
