Wallner will Promotionsrecht für Fachhochschulen

Gemeinsam mit der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verfasste Wallner einen persönlichen Brief an Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner. Da derzeit nur Universitäten eigenständig Doktortitel verleihen könnten, entstehe eine strukturelle Benachteiligung der Fachhochschulen, wenn es um die Erbringung exzellenter Forschungsleistungen gehe, hieß es in dem Schreiben.