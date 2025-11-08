Edelschmarotzer, die wir auch noch selber zahlen

Sepp war sein Leben lang Automechaniker. Die kleine Werkstatt in einer 2000-Seelen-Gemeinde hat inzwischen sein Sohn übernommen. 12.000 Euro Mitgliedsbeiträge hat er in den letzten 40 Jahren an die Wirtschaftskammer überwiesen. Das ist weniger als manche Länderpräsidenten im Monat verdienen, aber für Sepp war es viel Geld.