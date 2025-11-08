Mit 53! Skisprung-Dino darf von Olympia träumen

Noriaki Kasai hat bei den japanischen Skisprung-Meisterschaften auf der Großschanze überzeugt und darf deshalb weiter von einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen träumen. Es wären bereits die neunten Winterspiele für den 53-Jährigen.
Als Kasai seine Profi-Karriere gestartet hat, wurde noch im damals üblichen Parallelstil gesprungen – seither hat sich viel getan. Nicht nur, dass der Japaner die Umstellung auf den V-Stil gemeistert hat – er hat sich längst zur absoluten Skisprung-Legende entwickelt.
Mit 53 Jahren sucht er noch immer den sportlichen Wettkampf mit Kontrahenten, die gar nicht mal geboren waren, als er seine ersten Olympia-Erfahrungen gemacht hat. Achtmal durfte Kasai bereits an Winterspielen teilnehmen. 2022 durfte er nicht mitmachen – das motivierte den Skisprung-Dino umso mehr – 2026 in Mailand und Cortina will er nochmal dabei sein.
Starker Auftritt bei den Meisterschaften
Was geradezu wahnwitzig klingen mag, ist allerdings durchaus im Bereich des Möglichen. Denn der Routinier hat gerade erst bei den japanischen Meisterschaften aufgezeigt, dass mit ihm weiterhin zu rechnen ist. Auf der Großschanze belegte er den vierten Platz. Damit qualifizierte er sich auch für den Continental-Cup.
„Ich bin glücklich, war aber auch nervös. Ich habe mir gesagt, wenn ich es hier nicht schaffe, wird es keine Chance auf das Weltcup- oder Continental-Cup-Team geben. Deswegen bin ich umso erleichterter, dass ich ohne Fehler gesprungen bin“, zeigt sich Kasai nach den Meisterschaften erleichtert. Es soll allerdings nur ein Teilerfolg am Weg zu den Winterspielen sein ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.