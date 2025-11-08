Mit 53! Skisprung-Dino darf von Olympia träumen

„Ich bin glücklich, war aber auch nervös. Ich habe mir gesagt, wenn ich es hier nicht schaffe, wird es keine Chance auf das Weltcup- oder Continental-Cup-Team geben. Deswegen bin ich umso erleichterter, dass ich ohne Fehler gesprungen bin“, zeigt sich Kasai nach den Meisterschaften erleichtert. Es soll allerdings nur ein Teilerfolg am Weg zu den Winterspielen sein ...