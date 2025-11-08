Formel 1: „Verschwörung“ ist eher Regel-Dilemma

Im Formel-1-begeisterten Freundeskreis werden bereits „Verschwörungstheorien“ aufgegriffen, wieso Oscar Piastri nach der Sommerpause nur noch einmal auf dem Podest stand und zuletzt in Mexiko sogar die WM-Führung an seinen Teamkollegen Lando Norris abtreten musste. In diversen Internet-Foren wird gemunkelt, dass der Australier bei McLaren gegenüber seinem britischen Teamkollegen benachteiligt würde. Was auch Weltmeister-Papa Jos Verstappen gerne aufgreift, wenn er gegenüber „De Telegraaf“ orakelt: „Piastri hat doch nicht plötzlich das Fahren verlernt.“ Da rückte aber sogar der Australier selbst zum Dementi aus.