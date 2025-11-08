Steuergeld verludert? Ortschefs im Justiz-Visier

Kein Geld für den Bürger, aber genug für Anwälte, Berater, Prozesse und Spesen? In manchen Gemeinden scheinen es die Ortskaiser in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten doch zu weit zu treiben, sodass es Strafanzeigen gibt. In Kärnten laufen gegen mehrere Bürgermeister Ermittlungen wegen Untreue und Amtsmissbrauch.
Die Kärntner Kommunalpolitik ist verlässlicher Anzeigenlieferant für die Klagenfurter Staatsanwaltschaft. Natürlich sind die Vorwürfe gegen Gemeindepolitiker nicht immer gerechtfertigt, sondern „reine Anschüttungen“. Viele Verfahren werden daher zum Glück auch schnell wieder eingestellt, weil es nicht einmal einen ernsthaften Anfangsverdacht auf strafbare Handlungen gibt.
