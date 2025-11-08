Steuergeld verludert? Ortschefs im Justiz-Visier

Die Kärntner Kommunalpolitik ist verlässlicher Anzeigenlieferant für die Klagenfurter Staatsanwaltschaft. Natürlich sind die Vorwürfe gegen Gemeindepolitiker nicht immer gerechtfertigt, sondern „reine Anschüttungen“. Viele Verfahren werden daher zum Glück auch schnell wieder eingestellt, weil es nicht einmal einen ernsthaften Anfangsverdacht auf strafbare Handlungen gibt.