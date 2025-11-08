Buntes Programm bei der SENaktiv für Senioren

Unter allen österreichischen Hauptstädten hat Innsbruck die aktivste und gesündeste ältere Generation, wie Vizebürgermeisterin Elli Mayr (SPÖ) bei der Pressekonferenz zur diesjährigen SENaktiv-Messe (mit Kreativbereich) erläutert und verweist auf die zahlreichen Seniorinnen und Senioren, die in den Tiroler Bergen eine Alm nach der anderen abklappern. „Aktiv“ – das ist auch der zentrale Punkt bei der anstehenden Messe mit einem umfassenden Themenangebot. Vom Frühschoppen mit Franz Posch über 140 Ausstellern – auch die „Krone“ ist wieder dabei – bis zur Gesundheit und zahlreichen Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben – wie etwa beim Workshop zum Taschenwärmekissen machen – bietet die Messe über drei Tage lang ein buntes Programm. Gesundheitschecks (kostenlose Prostata-Antigen-Tests sowie Lungenfunktionskontrollen) wird es ebenso geben wie die Impfung gegen Influenza und Covid-19. Im Fokus steht heuer die „Sexualität im Alter“. Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) nennt es „ein Thema, das nicht aus Scham unter den Teppich gekehrt werden sollte“.