Stadtstraßen-Bau blockiert: Anzeige gegen Besetzer

Wenn Toni Mahdalik von der FPÖ wütend ist, dann hört sich das so an: „Wenn ein paar arbeitsscheue Schwachköpfe 200.000 staugeplagte Menschen im 22. Bezirk in Geiselhaft nehmen, kann die SPÖ nicht länger tatenlos zuschauen! Wir brauchen sowohl Stadtstraße als auch Nordostumfahrung samt Lobautunnel.“ Aber genau da geht momentan nichts weiter – drei Baustellen sind von Baugegnern besetzt, die Aktivisten feiern dort mittlerweile Prosecco-Partys mit Rave-Musik.