430 Neuinfektionen in nur einem Tag in Salzburg

Ab 27. Oktober soll es ein neues Werkzeug zur Pandemiebekämpfung geben: die PCR-Gurgeltests für zuhause. Ausgegeben werden die Test-Kits in 54 Spar-Filialen und zwei Maximärkten, abgeben kann man die fertige Probe dann bei 241 Stationen – in Gemeindeämtern, Spar-Märkten und auch in 16 McDonalds-Filialen.