Zukunft der ÖVP: Absturz oder Erholung?

Seit den letzten Wochen ist nicht nur in unserem Land, sondern auch in der ÖVP alles anders. Nach Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Parteizentrale musste der türkise Wegbereiter Sebastian Kurz überraschend seinen Sessel im Kanzleramt räumen. Es ist aber - wenn es nach Kurz geht - kein Abschied für immer: er möchte in seiner neuen Position als Klubobmann nicht alt werden, sondern alsbald als Bundeskanzler zurückkehren.