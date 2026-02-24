Ältestes Mitglied: Mit 105 am Gipfel des Lebens

Grazerin saß eine ganze Nacht im Flugzeug fest
Elfriede Fuchs aus dem obersteirischen Judenburg ist mit ihren 105 Jahren das aktuell älteste Mitglied des Österreichischen Alpenvereins. Die rüstige Rekordhalterin liebt die Berge – und ein Rezept für ein langes Leben hat die Frau, die bis heute eigenständig einen Haushalt führt, auch parat.
Ihr größtes Glück befindet sich auf 1725 Meter Höhe: „Ich war immer gerne in den Bergen unterwegs, aber auf der Edelraute-Hütte war ich besonders oft“, erzählt Elfi Fuchs. Anlass für den emotionalen Rückblick ist die jüngste Mitgliederbilanz des Alpenvereins.
