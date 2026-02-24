Streit um Klimaticket: ÖBB-Fahrgast gibt nicht auf
Stunk mit Schaffner
Ein Zugschaffner lehnte einen vermeintlich inoffiziellen Fahrkartencode ab, das Landesverwaltungsgericht OÖ gab ihm Recht. Der Passagier möchte sich damit nicht abfinden und geht nun in die nächste rechtliche Instanz, in der Hoffnung, doch noch Recht zu bekommen. Für die ÖBB hingegen ist der Fall eindeutig geklärt.
Den Fahrschein, bitte! Ein Satz, den viele Öffi-Passagiere gut kennen. Manch einem Fahrgast, den mangels Ticket das schlechte Gewissen plagt, lässt die Aufforderung eines Schaffners das Herz in die Hose sinken. Nicht aber bei Jakob Supersberger: Der 28-jährige IT-Spezialist aus Micheldorf zückte, wie schon viele Male zuvor, sein Smartphone, um den QR-Code mit dem gültigen Klimaticket vorzuweisen.
