Pfarrwerfens Ortschef: „Wollen die Ampel zurück“

Bis Ende Juni wird der Brentenbergtunnel in Salzburg saniert. Während der Bauarbeiten soll es laut Asfinag nur teilweise Totalsperren geben, diese auch nur nachts. Das beruhigt die Anrainergemeinden Pfarrwerfen und Werfen. Für gröbere Unfälle, wie vergangenes Wochenende, gäbe es allerdings auch eine Lösung gegen Ausweich-Staus in den Ortszentren …
Schmelzender Beton durch gleißende Hitze – ein Lkw-Unfall am 9. Jänner setzte dem Brentenbergtunnel massiv zu. Wie durch ein Wunder kam der Fahrer des Lkw damals mit dem Leben davon, während sein Gefährt komplett ausbrannte und das Tunnelportal zerstörte.
Vier bis fünf Millionen Euro kostet die Sanierung, lässt die Asfinag ausrichten. Sie startete am Montag und soll bis Juni dauern. Beruhigend für die angrenzenden Orte Pfarrwerfen und Werfen ist, dass nur teilweise eine Totalsperre Richtung Salzburg notwendig ist.
Diese soll nur nachts, zwischen 20 und 6 Uhr, eintreten. Tagsüber wird meist zweispurig gefahren. Partiell kann es zwischen 6 und 14 Uhr zu einer einspurigen Verkehrsführung kommen. „Wir hanteln uns in den Planungen von Woche zu Woche vor“, lässt die Asfinag wissen. Im Detail sei der Baufortschritt nicht vorherzusehen.
Zu Ostern, Pfingsten und rund um Christi Himmelfahrt verspricht die Asfinag, dass keine Behinderungen zu erwarten sind. Pünktlich vor den Sommerferien soll das Portal fertig sein.
Die Portalampel bei der Abfahrt Pfarrwerfen hat uns bei den Tunnelsanierungen schon sehr geholfen. Wir wünschen uns die zurück.
Bernhard Weiß, Bürgermeister Pfarrwerfen
Bild: Andreas Tröster
Pfarrwerfens Ortschef Bernhard Weiß blickt den neuerlichen Sanierungen gelassen entgegen. „Wenn nichts Größeres dazukommt, wird das dieses Mal schon passen“, sagt der Bürgermeister. Weiß spricht das vergangene Wochenende an. Ein Lkw-Unfall legte die Autobahn Richtung Salzburg lahm. Gepaart mit dem Rückreiseverkehr aus den Skigebieten führte der Stau zu einem kompletten Kollaps im Ort. Weiß: „Eine Stunde lang ging gar nichts mehr weiter.“
Das weckt freilich Begehrlichkeiten. Weiß erklärt: „Die Portalampel bei der Abfahrt Pfarrwerfen hat uns schon sehr geholfen während der Tunnelsanierungen. Wir wünschen uns die zurück. Ich werde demnächst beim Ministerium anfragen, ob wir die Ampel wieder zurückbekommen.“
