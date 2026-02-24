Pfarrwerfens Ortschef: „Wollen die Ampel zurück“

Pfarrwerfens Ortschef Bernhard Weiß blickt den neuerlichen Sanierungen gelassen entgegen. „Wenn nichts Größeres dazukommt, wird das dieses Mal schon passen“, sagt der Bürgermeister. Weiß spricht das vergangene Wochenende an. Ein Lkw-Unfall legte die Autobahn Richtung Salzburg lahm. Gepaart mit dem Rückreiseverkehr aus den Skigebieten führte der Stau zu einem kompletten Kollaps im Ort. Weiß: „Eine Stunde lang ging gar nichts mehr weiter.“