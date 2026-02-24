Auf Nazi-Sager folgte kunterbunte Entschuldigung

Martin Dowalil, Chef einer niederösterreichischen Bürgerliste, musste auf Forderung der FPÖ auf Facebook eine Ehrenerklärung abgeben – und der Mostviertler tat dies auf äußerst kuriose Art!
Es war ein Facebook-Posting mit Folgen, das Martin Dowalil am 14. Oktober des Vorjahres veröffentlicht hatte. Der Stadtrat der Bürgerliste FUFU aus Waidhofen an der Ybbs hatte darin FPÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Schnabel – salopp formuliert – als Nazi bezeichnet. Auslöser war das Überkleben eines Plakats einer Kulturveranstaltung durch ein Plakat der FPÖ, auf dem das Konterfei von Schnabel zu sehen war.
„Sie messen mit zweierlei Maß“
„Ich habe nur auf eine Aktion der FPÖ gewartet, um aufzuzeigen, dass sie gerne mit zweierlei Maß misst und sich immer nur über andere beschwert. Es wäre egal gewesen, wer auf dem Plakat zu sehen war“, betont Dowalil, dass sich die Aktion nicht gezielt gegen Schnabel gerichtet hätte. Doch dem war das egal. Er klagte den Bürgerlisten-Chef. Und bekam Recht. Neben einer Strafzahlung von mehr als 3000 Euro wurde Dowalil auch auf Forderung der Freiheitlichen dazu verpflichtet, eine Ehrenerklärung per Video auf seiner Facebook-Seite abzugeben.
Ich denke, dass wir solche Sager in der Lokalpolitik aushalten müssen. Aber ich verstehe auch, dass ich geklagt worden bin.
Martin Dowalil, Bürgerlisten-Mandatar
Im Kostüm aufgenommen
Dieser kam Dowalil im Faschingsfinale nach. „Ich hatte mich für eine Veranstaltung am Rosenmontag bewusst provokativ verkleidet und bin dann draufgekommen, dass an dem Tag auch die zweiwöchige Frist für die Veröffentlichung endet“, betont er. Nachdem nicht festgelegt worden war, wie das Video auszusehen habe, habe er es gleich in seinem Kostüm aufgenommen. „Ich entschuldige mich bei Herrn Schnabel – das meine ich ernst und das habe ich ihm auch persönlich gesagt.“ Gegen Rechtsextremismus und die zunehmende Verrohung werde er sich aber weiter einsetzen.
