Auf Nazi-Sager folgte kunterbunte Entschuldigung

Im Kostüm aufgenommen

Dieser kam Dowalil im Faschingsfinale nach. „Ich hatte mich für eine Veranstaltung am Rosenmontag bewusst provokativ verkleidet und bin dann draufgekommen, dass an dem Tag auch die zweiwöchige Frist für die Veröffentlichung endet“, betont er. Nachdem nicht festgelegt worden war, wie das Video auszusehen habe, habe er es gleich in seinem Kostüm aufgenommen. „Ich entschuldige mich bei Herrn Schnabel – das meine ich ernst und das habe ich ihm auch persönlich gesagt.“ Gegen Rechtsextremismus und die zunehmende Verrohung werde er sich aber weiter einsetzen.