Schock für Hausbewohner: Baum wurde zum Geschoss

„Die von den Bundesforsten beauftragte Firma hat offensichtlich nicht die nötige Sorgfalt walten lassen“, weiß Josef Kretschmer, Gutsverwalter des Stiftes Stams mit dem Hinweis, dass die Siedlung in der gelben Zone liege. Der Stamser Neo-Bürgermeister Markus Rinner machte sich am Montag auf zum Tatort und möchte jedenfalls mit den Zuständigen „die Sache nochmals aufrollen“. Rinner: „Wir dürfen nicht warten, bis wirklich was Schlimmes passiert!“