„Linz hat Nase bei Kunst von Frauen vorn“

Suchmaschinen manipulieren

Vielmehr nutzt die studierte Informatikerin und frühere Google-Mitarbeiterin ihr technisches Wissen, um Suchmaschinen so zu manipulieren, dass ihre Werke etwa bei Internetsuchen zu Rekordpreisen bei Kunstauktionen, der Titelseite der New York Times oder zum nächsten amerikanischen Präsidenten ganz oben aufpoppen: „Ich zeige mit meinen Arbeiten, wie leicht es ist, ein System zu manipulieren, dem wir vertrauen.“ Und ganz nebenbei zwingt sie Google so, ihre kühnsten Träume wahr werden zu lassen - zumindest im Internet. Die Museumsbesucher können mit dem eigenen Smartphone nachprüfen, wie effektiv die Kunst-Hackerin arbeitet. Und gleich selbst die Klebepistole in die Hand nehmen, denn in der Ausstellung kann jeder sein eigenes Kunstwerk direkt an die Wand kleben - auch Ai Weiwei hat schon mitgemacht.