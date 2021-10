Schüler arbeiten 72 Stunden bei sozialem Projekt

Die 4BK der Akademie der Wirtschaft in Neusiedl am See war fleißig bei der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ mit dabei. Die Schüler sammelten nicht nur Plastikstöpsel von PET und Glasflaschen sowie Verschlüsse von Tetrapackerln, sie arbeiteten auch drei Tage lang in heimischen Betrieben mit.