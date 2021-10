200.000 Euro Schaden bei Großbrand in Hartl!

Zu einem Großbrand in einer Maistrockenanlage in Hartl, Bezirk Fürstenfeld, musste wie berichtet ein Großaufgebot der Feuerwehr am Mittwoch ausrücken. Jetzt steht die Ursache für das Feuer fest: ein Defekt im Kegelreiniger. Die Schadenshöhe ist enorm: 200.000 Euro!