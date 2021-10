Seniorenfitness: Starke Muskeln für „Best Ager“

Training im Alter langsam steigern

Neben Ausdauertraining, das wichtig ist für das Herz-Kreislauf-System und zu einer besseren Durchblutung der Muskulatur führt, sollten auch Kraftübungen auf dem Programm stehen. Experten gehen davon aus, dass 140 bis 150 Minuten Training pro Woche (d. h. fünf Mal 30 Minuten Training) nötig sind. Von großer Bedeutung ist allerdings, dass man die Knochen, Knorpel und Bandstrukturen langsam an die Belastungen gewöhnt und nicht überfordert. Bevor Sie zu Hilfsmitteln wie Hanteln greifen oder sich im Fitnesscenter an die Geräte wagen, sollten Sie daher zu Beginn mit Ihrem eigenen Körpergewicht trainieren. Der Schwerpunkt liegt in diesem Stadium auf Bewegungskontrolle und Aktivierung der Muskulatur.