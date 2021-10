19-Jähriger schlug Gegner mit Stange ins Genick

Der amtsbekannte 19-Jährige „driftete“ am Abend des 11. Oktober 2021 mit seinem PKW und mit weiteren Freunden auf einem Schotterparkplatz in Vöcklabruck herum. Weil er hierbei von einem 41-jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis, welcher dort eine Nacht campieren wollte, mit dessen Handy gefilmt bzw. fotografiert wurde, versuchte ihn der 19-Jährige zum Löschen der von ihm aufgenommenen Dateien zu nötigen. Davor eignete sich der 19-Jährige eine in seinem PKW mitgeführte Eisenstange an.