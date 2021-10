Schon wieder Unfall auf Tauernautobahn-Baustelle

„Sicherungsarbeiten nach Verkehrsunfall mit einem LKW auf der A10 Tauernautobahn im Baustellenbereich Kremsbrücke“ - so lautete die Einsatzmeldung der Freiwilligen Feuerwehren in den frühen Morgenstunden. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Klar ist nur: Der Lenker des Lkw dürfte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben - und ist in Fahrtrichtung Salzburg gegen einen Fahrbahntrenner aus Beton geprallt.