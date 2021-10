Lkw-Unfall sorgt für Bauverzögerung auf der A10

Nachdem der Lkw am Dienstag bei Kremsbrücke gegen eine Betonleitwand der Autobahn gekracht war, schlitterte er in den Baustellenbereich und beschädigte dabei die neue Brückenkonstruktion. Verletzt wurde zum Glück niemand. „Das beschädigte Gerüst ist nicht wegzudenken. Es dehnt sich in den warmen Monaten aus, in der kalten Jahreszeit zieht es sich wieder zusammen und stabilisiert so die Brücke“, erklärt Volkmar Stotter von der Asfinag.