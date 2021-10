Die Torfabrik hat nun 13 Schützen

Joker Kainz‘ großer Auftritt

So kam die große Stunde von „Joker“ Lukas Kainz (18)! Der Tischlerlehrling hielt bei 1:1 von links voll drauf, schoss sein Team mit seinem Premierentor in der Kampfmannschaft zu wichtigen drei Punkten im Titelkampf (73.). „Er dreht richtig auf, ist eine Aktie für die Zukunft“, lobt Münzer. Zuvor hatte Andi Steinkellner ausgeglichen, die Wende eingeleitet. Nur ein Punkt fehlt auf Leader Tainach, möglichst bald soll es in die Unterliga gehen. Noch heuer kommt dafür ein spieltaugliches Flutlicht.